Минспорту поручили подготовить план развития ФК «Шахтер» из ДНР

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Министерству спорта РФ разработать план развития донецкого футбольного клуба "Шахтер" и обеспечить его участие в профессиональных соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС). Об этом Чернышенко заявил в пятницу на совещании по развитию новых регионов РФ.

В совещании приняли участие представители Минспорта, Минфина, Минэкономразвития, Минобрнауки, Минцифры и других заинтересованных ведомств.

Представители Минспорта доложили об утверждении планов мероприятий по интеграции Донецкого училища олимпийского резерва и Луганского высшего училища физической культуры в систему подготовки спортивного резерва РФ. Также был представлен отчет о ходе ремонтно-восстановительных работ на спортивном комплексе "Ильичевец" в Мариуполе. До конца августа запланирована установка металлоконструкций, систем отопления, кровли, остекление и других компонентов, помимо этого, ведется активная работа по восстановлению других спортивных объектов, а также по созданию в новых субъектах физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Чернышенко поручил Минспорту утвердить график и обеспечить поэтапное оснащение спорткомплекса необходимым инвентарем и оборудованием.

В прошлом самой известной и титулованной донецкой командой был "Шахтер", но сейчас он не имеет связи с Донбассом. "Шахтер", имеющий статус одного из грандов восточноевропейского футбола, базировался в Донецке до начала вооруженного конфликта в Донбассе в 2014 году. Позднее в ДНР был создан новый клуб "Шахтер".