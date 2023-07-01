«Аль-Наср» назначил нового главного тренера по рекомендации Роналду

Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» назначил нового главного тренера по рекомендации португальского форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает ESPN.

© lenta.ru

По информации издания, команду возглавит 61-летний португалец Луиш Каштру. На данный момент он занимает пост главного тренера в «Ботафого». Отмечается, что Роналду убедил саудовцев пригласить специалиста.

3 июня стало известно, что «Аль-Наср» дал форварду право влиять на трансферную политику клуба. В команде португальца хотят окружить игроками, которые ему нравятся, поэтому он получил право давать советы относительно новых переходов.