Тренер Романцев оценил перспективу возвращения Дзюбы в "Спартак"

«Смог бы Дзюба быт полезным «Спартаку» и приняли бы его фанаты? Сложный вопрос. Главное — хотят ли этого сам Дзюба и «Спартак»? А то, что он не растерял боевых качеств, Артём подтвердил в «Локомотиве», который во главе с ним выдал ударную концовку сезона. Думаю, возвращение Артёма могло бы придать атаке «Спартака» гибкость и большую маневренность. А в паре с Соболевым у них могла бы получиться интересная связка. Ясно, что приход Дзюбы приняли бы не все фанаты. И здесь всё расставить по местам может только его игра. Если болельщики увидят, что его появление делает команду сильнее, то проблема отпадёт сама собой. Как это было с Владимиром Быстровым после его возвращения в «Зенит» из «Спартака», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».