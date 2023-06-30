Данило Д′Амброзио покинет «Интер» в качестве свободного агента

«Я хотел бы закончить свою карьеру в команде, за которую я болел всё время, однако это было невозможно. «Интер» для меня стал настоящей семьёй. Это было отличное путешествие, включающее в себя любовь, страсть, самоотверженность и мужество.



Спасибо тем, кто всегда поддерживал и ценил меня. Милан — это только и только мы. Уверен, что однажды на стадион я приведу своего сына и мы будем болеть за «Интер».



С наилучшими пожеланиями, ваш Данило», — говорится в сообщении 34-летнего футболиста.