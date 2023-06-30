«Зенит» объявил о создании медиакоманды «Чисто Питер»

В ближайшем розыгрыше Кубка России сыграют финалисты нынешнего сезона Медиалиги — 2DROTS и «Родина Медиа». В матче за третье место встретятся «Бей Беги» и «Амкал». Победитель этой пары также получит путёвку в официальный турнир под эгидой РФС.