Во Франции окончательно запретили носить хиджабы во время футбольных матчей

Суд Франции оставили в силе запрет на ношение хиджаба во время футбольных матчей.

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Как сообщает Reuters, высший административный суд страны —Государственный совет — решил не менять устав Федерации футбола Франции (FFF), которая и ввела этот запрет. Данное решение суд вынес после обращения группы исповедующих ислам футболисток .

«Спортивные федерации имеют право требовать от своих игроков сохранять нейтральность экипировки во время соревнований», – говорится в решении суда.

Примечательно, что ФИФА более 10 лет назад отменила аналогичный запрет на ношение хиджаба футболистками. Некоторые сборные команды (в особенности ближневосточные и североафриканские) в полном составе играют в хиджабе.