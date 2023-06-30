Во Франции окончательно запретили носить хиджабы во время футбольных матчей
Суд Франции оставили в силе запрет на ношение хиджаба во время футбольных матчей.
Как сообщает Reuters, высший административный суд страны —Государственный совет — решил не менять устав Федерации футбола Франции (FFF), которая и ввела этот запрет. Данное решение суд вынес после обращения группы исповедующих ислам футболисток .
«Спортивные федерации имеют право требовать от своих игроков сохранять нейтральность экипировки во время соревнований», – говорится в решении суда.
Примечательно, что ФИФА более 10 лет назад отменила аналогичный запрет на ношение хиджаба футболистками. Некоторые сборные команды (в особенности ближневосточные и североафриканские) в полном составе играют в хиджабе.
Хиджаб — накидка, скрывающая тело и/или лицо, которую мусульманки надевают при выходе на улицу.