Александр Коваленко высказался о переходе в «Зенит»

«Эмоции — только положительные, рад оказаться в таком большом клубе. Это большой шаг для меня в профессиональном футболе, но нельзя делать поспешные выводы, потому что я надеюсь, что это только начало моего большого пути во взрослом футболе.



Впечатления от первого занятия с командой? Было очень тяжело, потому что я давно не тренировался после травмы. Пацаны говорят, что это была легкая тренировка, но для меня это как нагрузка.



Малком называет меня Клаудиньо? Думаю, что это связано с причёской (улыбается). По игровым качествам сравнивать нас пока рано.



Выбрал ли игровой номер? Да. Хотя мне без разницы, под каким номером играть. Я увидел, что свободен 18-й номер, под которым я играл в «Чертаново», решил его и оставить.



Что бы хотел сказать болельщикам? Я хотел бы попросить их, чтобы они почаще приходили на наши матчи — в Петербурге очень любят футбол. Раньше, когда я приезжал сюда, трибуны были битком забиты. Хочется, чтобы они также приходили и поддерживали нас», — приводит слова Коваленко официальный сайт «Зенита».