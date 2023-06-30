Вратарь «Зенита» назвал самого серьезного соперника команды

«ЦСКА — это на данный момент, наверное, самый серьёзный соперник для нас. Вспомнить хотя бы наши последние игры в чемпионате. Эта тоже будет напряжённой.



Будет ли ЦСКА главным конкурентом в чемпионате? Они всегда таким были и претендовали на первое место», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».