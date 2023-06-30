Защитник ЦСКА рассказал о взаимодействии с Рошей и Мойзесом

Наше взаимодействие с Виллианом Рошей и Мойзесом? Мы на самом деле хорошо понимаем друг друга. Чем чаще выступаешь вместе, тем лучше налаживаются связи. Обговариваем перед игрой возможные ситуации, которые возникают по ходу матчей, обсуждаем, как лучше действовать. Ребята надёжные, всё в порядке. Где мне комфортнее играть в тройке – в центре либо справа? Без разницы, нормально и так, и так», — приводит слова Дивеева Bobsoccer.