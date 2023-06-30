В ЦСКА отреагировали на новость об интересе ПАОКа к Чалову

Директор по коммуникациям ЦСКА Брейдо подтвердил получение предложения ПАОКа по трансферу Чалова
Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, что клуб получил от греческого ПАОКа предложение по трансферу игрока команды Федора Чалова, передает »Спорт-Экспресс».
«Наличие предложения можем подтвердить. Согласны с мнением болельщиков, которые писали в о его несоответствии рынку. Мы также можем отметить несоответствие нашим желаниям и амбициям», — сказал Брейдо.
25-летний форвард уже играл в европейском чемпионате — в 2022 году он выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 14 матчей и забил четыре мяча.
Чалов выступает в системе московского ЦСКА с 2006 года. За основную команду армейцев форвард дебютировал 21 сентября 2016 года в гостевом матче 1/16 Кубка России против «Енисея» (1:2), выйдя на замену на 76-й минуте. В завершившемся сезоне-2022/23 Чалов сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал шесть результативных передач. Чалов помог армейскому клубу завоевать серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграть Кубок России.