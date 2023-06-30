В ЦСКА отреагировали на новость об интересе ПАОКа к Чалову

«Наличие предложения можем подтвердить. Согласны с мнением болельщиков, которые писали в о его несоответствии рынку. Мы также можем отметить несоответствие нашим желаниям и амбициям», — сказал Брейдо.

25-летний форвард уже играл в европейском чемпионате — в 2022 году он выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 14 матчей и забил четыре мяча.

Чалов выступает в системе московского ЦСКА с 2006 года. За основную команду армейцев форвард дебютировал 21 сентября 2016 года в гостевом матче 1/16 Кубка России против «Енисея» (1:2), выйдя на замену на 76-й минуте. В завершившемся сезоне-2022/23 Чалов сыграл в 41 матче за ЦСКА во всех турнирах, забил 24 мяча и отдал шесть результативных передач. Чалов помог армейскому клубу завоевать серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) и выиграть Кубок России.