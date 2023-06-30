Агент прокомментировал слухи о возможном переходе Кукурельи в «Атлетико»

Кукурелья перешёл в «Челси» летом прошлого года за € 65,3 млн. В сезоне-2022/2023 на счету испанца 33 матча за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с «аристократами» действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.