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Павлюченко — о Евро-2008: Хиддинк не столько тренировал, сколько не мешал нам играть

Известный экс-футболист Роман Павлюченко поделился воспоминаниями об успешном выступлении сборной России на чемпионате Европы — 2008.

Павлюченко поделился воспоминаниями о Евро-2008
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«Да, игры за третье место тогда не было, но по определённым правилам, нам тогда их объяснили, мы получили бронзовые медали. Точно не мастерство футболистов стало причиной того успеха на Евро-2008. Мы приезжали туда «тёмной лошадкой» и были сборные, которые были намного сильнее нас, даже в группе. Например, Швеция и Нидерланды, Греция – по составу, по именам все они были на голову выше нас, но у нас была команда.

И Гус – тот тренер, который не столько тренировал, сколько не мешал нам играть. Сделал хорошую атмосферу в команде. Мы его уважали, поэтому и достигли такого высокого результата», — приводит слова Павлюченко «Татар-информ».

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