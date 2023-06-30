Канчельскис сравнил трансферную политику «Зенита» и «Спартака»

«Вероятно, «Зенит» готовится к возможному уходу Малкома, покупая молодых бразильских игроков. Всё по уму. Нужно быть готовыми к любому варианту развития событий и в «Зените» это понимают. Трансферная политика «Зенита» намного эффективнее спартаковской. Красно-белые часто заключают провальные сделки. У «Зенита» последние несколько сезонов все попадания — в яблочко. Хорошая селекция — это основа успешного выступления команды», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».