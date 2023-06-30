Иранским женщинам разрешили смотреть футбол на стадионах

«Женщины смогут пройти на стадионы. К счастью, совет национальной безопасности одобрил этот вопрос и назначил рабочую группу, ответственную за его реализацию. Министерство внутренних дел, министерство спорта и молодёжной политики, Федерация футбола и два учреждения министерства информации занимаются планированием деталей прохода женщин на стадионы», – приводит слова Таджа ISNA.

Глава Федерации футбола Ирана также сообщил о начале работы на спортивном радио специального канала, посвящённого женскому спорту. Напомним, до Исламской революции 1979 года иранские женщины могли свободно смотреть матчи на стадионе. Однако после неё им было запрещено смотреть на стадионе соревнования, в которых участвуют мужчины.