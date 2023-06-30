«Ювентус» попрощался с Куадрадо

«Восемь незабываемых лет, полных радости, улыбок, шуток и энтузиазма, головокружительных дриблингов, сумасшедших проходов, голов. В этом году его вклад в командную игру был значительным, он принял участие в 47 матчах, что позволило ему превзойти отметку в 300 выступлений за «бьянконери». Куадрадо оставил свой след в истории туринской команды. Эмоции, которые он дарил каждому, останутся с нами навсегда.



Спасибо за всё, Панита!» — говорится в сообщении клуба.