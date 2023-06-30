Из-за задержания Гальтье назначение Энрике в ПСЖ может задержаться

Задержание Кристофа Гальтье может помешать скорому назначению Луиса Энрике в «ПСЖ».

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Сегодня тренера парижан задержала полиция по делу о возможном расизме в период его работы в «Ницце».

По информации RMC Sport, произошедшее стало сюрпризом для «ПСЖ». Эта ситуация может повлиять на назначении Луиса Энрике, так как парижане все еще не расторгли контракт с Гальтье.

Из-за происшествия объявление о назначении испанца может быть отложено на несколько дней.

Гальтье подозревается в расизме в период работы в «Ницце» с 2021 по 2022 год. Тренер якобы сказал спортивному директору «Ниццы» Жюльену Фурнье в переписке, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман».