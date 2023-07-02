Стало известно, в какой стране Кокорин может продолжить карьеру

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин может продолжить карьеру в ОАЭ. Как сообщает «РБ Спорт», клуб из Эмиратов «Шабаб Аль-Ахли» готов выкупить у «фиалок» трансфер россиянина.

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Минувший сезон Кокорин провёл в чемпионате Кипра. За «Арис» он отыграл 30 матчей, забил 13 мячей и шесть раз ассистировал партнёрам. Вклад Александра помог клубу завоевать чемпионский титул.

Контракт россиянина с «Фиорентиной» истекает 30 июня 2024 года. «Фиалки» уже неоднократно заявляли, что не намерены продолжать сотрудничество с 32-летним футболистом.

Подчеркнём, что летом «Шабаб Аль-Ахли» возглавил бывший тренер «Локомотива» Марко Николич.