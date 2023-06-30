Испанский тренер «Спартака» объяснил решение дать сыну русское имя
Главный тренер московского «Спартака», испанец Гильермо Абаскаль объяснил решение дать сыну русское имя. Слова специалиста приводит YouTube-канал команды.
«Это дань уважения клубу и всем людям здесь. Нам действительно здесь очень хорошо, люди вокруг и клуб нам очень сильно помогают во всех вопросах и моему сыну конкретно», — заявил Абаскаль.
29 мая специалист рассказал, что назвал сына Гильермо-Николай. В апреле в Москве тренер заключил брак со своей невестой Алехандрой. У пары родился первый ребенок.
Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 клуб занял третье место в турнирной таблице чемпионата России, уступив ЦСКА и «Зениту».
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