Миллиардер Рэтклифф хотел купить 50% «Барселоны»

«Мы сказали им: «Не делайте этого – мы вложим два-три миллиарда [фунтов], отремонтируем «Камп Ноу», будем владеть 50% клуба». Нас интересовал только футбол, а не зарабатывание денег. Я думаю, это сработало бы.



Мы говорили об этом, но, в конце концов, они думали, что не смогут предложить это болельщикам («Барселона» принадлежит сосьос – членам клуба – Sports.ru).



Это дорога к катастрофе. Мы пытались указать на это, и они сказали: «Мы знаем, но…» [Режимы в «Барселоне»] все краткосрочны, потому что президент приходит, делает все это в течение пяти лет и передает бардак кому-то другому.



Теперь они продали часть прав на следующие 25 лет. Они продали их американским хедж-фондам. Итак, у них есть эта большая куча денег, которую они теперь могут... тратить», – приводятся в книге слова Рэтклиффа.