Миллиардер Рэтклифф хотел купить 50% «Барселоны»

Миллиардер Рэтклифф хотел купить 50% «Барсы» и вложить 2-3 млрд фунтов. Он был против рычагов: «Это путь к катастрофе»
Английский миллиардер Джим Рэтклифф мог купить «Барселону».
Об этом стало известно из книги о владельце химической компании Ineos, которому также принадлежит «Ницца».
Бизнесмен обсуждал с «блауграной» покупку 50% клуба. Точная дата переговоров не называется, но это произошло вскоре после того, как Жоан Лапорта вновь вернулся на пост президента «Барселоны» в 2021 году.
Отмечается, что Рэтклифф «пришел в ужас» от планов клуба продать часть доходов от телеправ на 25 лет американской инвестиционной компании Sixth Street. Эту меру впоследствии стали называть «финансовыми рычагами».
«Мы сказали им: «Не делайте этого – мы вложим два-три миллиарда [фунтов], отремонтируем «Камп Ноу», будем владеть 50% клуба». Нас интересовал только футбол, а не зарабатывание денег. Я думаю, это сработало бы.
Мы говорили об этом, но, в конце концов, они думали, что не смогут предложить это болельщикам («Барселона» принадлежит сосьос – членам клуба – Sports.ru).
Это дорога к катастрофе. Мы пытались указать на это, и они сказали: «Мы знаем, но…» [Режимы в «Барселоне»] все краткосрочны, потому что президент приходит, делает все это в течение пяти лет и передает бардак кому-то другому.
Теперь они продали часть прав на следующие 25 лет. Они продали их американским хедж-фондам. Итак, у них есть эта большая куча денег, которую они теперь могут... тратить», – приводятся в книге слова Рэтклиффа.
Сейчас Рэтклифф находится в процессе покупки «Манчестер Юнайтед».
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Миллиардер Рэтклифф хотел купить 50% «Барсы» и вложить 2-3 млрд фунтов. Он был против рычагов: «Это путь к катастрофе»
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