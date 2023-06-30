Литвинов: «Спартак» постарается остановить гегемонию «Зенита»

«Понятное дело, что в «Спартаке» одна задача — побеждать и выигрывать титулы. Будем стараться выкладываться по максимуму. Постараемся остановить гегемонию «Зенита» и выиграть РПЛ. И в Кубке хочется побеждать, чтобы радовать болельщиков в это непростое время», — сказал Литвинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым .

Напомним, «Спартак» приступил к подготовке три дня назад. Команда провела первую тренировку на поле, а до того была неделя медицинских тестов и тестирования физического состояния. По словам главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, обследование не выявило никаких проблем, и все футболисты готовы к работе с мячом.