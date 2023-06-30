Радужные повязки не разрешили на женском ЧМ-2023

Вместо этого команды смогут выбрать одну из восьми альтернативных повязок со следующими надписями: «Единство во имя инклюзивности», «Единство во имя коренных народов», «Единство во имя гендерного равенства», «Единство во имя мира», «Единство во имя образования для всех», «Единство во имя отсутствия голода», «Единство во имя прекращение насилия в отношении женщин» и «Футбол – это радость, мир, любовь, надежда и страсть».