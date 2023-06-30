Кокорин может перейти в клуб из ОАЭ

Российский футболист Александр Кокорин может перейти в футбольный клуб «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ. Об этом сообщает «РБ Спорт».

В данный момент спортсмен является игроком итальянского клуба «Фиорентина». В её составе Кокорин играет с 2021 года, но летом 2022 россиянин стал игроком кипрского клуба «Арис» на правах аренды. Согласно контракту, россиянин был игроком этого клуба до июня 2023 года, но руководство «Ариса» неоднократно говорило о желании продлить сотрудничество с Кокориным.