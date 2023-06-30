Клуб «Севилья» выставил на трансфер всех игроков из-за долгов

Руководство испанского клуба «Севилья» выставило на трансфер всех игроков основной команды из-за долгов. Об этом сообщает Marca.

По данным издания, речь идет о долге в 90 миллионов евро. О решение выставить всех игроков на трансфер 30 июня объявил президент клуба Пепе Кастро.

Отмечается, что эта новость шокировала многих болельщиков, поскольку ранее в «Севилья» говорили о планах по подбору сильного состава и участии в новом сезоне в чемпионате, Кубке Испании и Лиге чемпионов.