«Челси» объявил о переходе Николаса Джексона

Сенегальский нападающий Николас Джексон подписал контракт с лондонским «Челси». Об этом сообщается на официальном сайте «синих».

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Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит «Вильярреалу» за 21-летнего футболиста € 37 млн. При этом лондонцы получат выгодные условия по рассрочке платежа. Соглашение с игроком будет действовать на протяжении восьми лет (до июня 2031 года).