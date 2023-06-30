Константин Дзюба стал спортивным директором клуба РПЛ

Константин Дзюба назначен новым спортивным директором казанского «Рубина», передает сайт команды.

Дзюба сменил на этой должности Эдуарда Сафонова.

В качестве футболиста он выступал на профессиональном уровне до 2008 года. В 2005-2006 годах Дзюба играл за казанский «Рубин-2». С 2018 по 2023 год Дзюба был исполнительным директором «Рубина».

По итогам сезона-2021/22 «Рубин» под руководством главного тренера Леонида Слуцкого вылетел из РПЛ. В ноябре 2022 года специалист покинул клуб из столицы Татарстана.