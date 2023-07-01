Названа сумма, которую «Зенит» хочет получить за Клаудиньо

Согласно информации от Globo, футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга намерен получить €17-18 млн за полузащитника Клаудиньо. «Фламенго» проявляет интерес к игроку, но понимает, что переговоры с «Зенитом» будут сложными.

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Сам Клаудиньо выразил желание играть за бразильский клуб, он планирует подписать контракт до 2027 года.

Клаудиньо присоединился к «Зениту» в 2021 году и уже выиграл три трофея с командой. В прошлом сезоне он принял участие в 30 матчах, забил пять мячей и сделал 12 результативных передач. Его команда стала чемпионом Российской Премьер-Лиги в пятый раз подряд, завершив сезон на первом месте турнирной таблицы.