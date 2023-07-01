Тренер Непомнящий заявил, что новичок "Зенита" не изменит уровень команды

"Не могу сказать, что я воспринимаю это позитивно, нет, я считаю, что в условиях, когда вся страна в изоляции, футбол должен тоже как-то к этому следовать, потому что это, с одной стороны, дает шансы для отечественных игроков раскрывать свой потенциал, с другой стороны, надо финансово как-то задумываться. Вы знаете, у меня такое ощущение, что вот такого уровня, на котором играл "Зенит" в прошлом сезоне, не будет", - сказал Непомнящий.