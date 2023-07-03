Глава «Коринтианса» оценил сотрудничество с «Зенитом»

«Мы должны быть благодарны за существование «Зенита». Мы хорошо с ними поработали. Нам удалось получить 21-летнего нападающего с невероятным потенциалом, которого хотел каждый на рынке, не только в Бразилии. Играя в Бразилии, он является самым ценным игроком со стоимостью более € 35 млн», - сказал Монтейро на интервью с журналистом Месой Редондой.