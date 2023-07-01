«Манчестер Юнайтед» не продлил контракт с лучшим голкипером сезона

Вратарь Давид Де Хеа с 1 июля стал свободным агентом, «Манчестер Юнайтед» не продлил контракт с испанским футболистом. Об этом сообщает пресс-служба «красных дьяволов».

Отмечается, что переговоры с голкипером о продлении контракта остаются открытыми.

Британские СМИ ранее сообщали, что «Манчестер Юнайтед» предложил 32-летнему вратарю новый контракт с сильно урезанной зарплатой. Испанец согласился на эти условия, однако перед подписанием договора клуб изменил условия сделки и предложил еще больше сократить зарплату.

Де Хеа был признан лучшим голкипером минувшего сезона Английской премьер-лиги (АПЛ). В сезоне-2022/23 он провел за «МЮ» 58 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 61 мяч и в 25 встречах оставил свои ворота в неприкосновенности.