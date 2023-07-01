Забитцер и Вегорст покинули «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» было объявлено об уходе арендованных игроков — полузащитника Марселя Забитцера («Бавария») и нападающего Ваута Вегорста («Бёрнли»).

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Мюнхенская «Бавария» надеется продать австрийского хавбека за сумму примерно в € 15 млн (Bild).

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Забитцер принял участие в 11 матчах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу.

Вегорст сыграл в 17 матчах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. В первой половине минувшего сезона 30-летний голландец выступал в аренде за турецкий «Бешикташ».