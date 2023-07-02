Месси отреагировал на заявление Фабрегаса о завершении карьеры

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отреагировал на заявление испанского хавбека Сеска Фабрегаса о завершении карьеры.
«Ты знаешь, насколько хорошего мнения мы о тебе и твоей семье, Сеск. Ты один из моих лучших друзей. Мы обязательно продолжим проводить много времени вместе. Тебя все очень любят и желают всего наилучшего на твоём новом этапе! Крепко обнимаю», — написал аргентинец в своих соцсетях.
Месси и Фабрегас вместе выступали за «Барселону» с 2011 по 2014 год. За это время они выиграли с сине-гранатовыми Примеру, Кубок и два Суперкубка Испании, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.
Также Сеск защищал цвета «Арсенала», «Челси», «Монако». Его последним клубом стал итальянский «Комо».