Месси отреагировал на заявление Фабрегаса о завершении карьеры

«Ты знаешь, насколько хорошего мнения мы о тебе и твоей семье, Сеск. Ты один из моих лучших друзей. Мы обязательно продолжим проводить много времени вместе. Тебя все очень любят и желают всего наилучшего на твоём новом этапе! Крепко обнимаю», — написал аргентинец в своих соцсетях.