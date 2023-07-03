Вратарь ЦСКА в четвертый раз подряд отправляется в аренду в «Урал»

«Илья Помазун снова проведёт сезон в «Урале» на правах аренды. При этом голкипер перед уходом продлил соглашение с ПФК ЦСКА до окончания сезона 2027/28. Для воспитанника нашей академии этот сезон в «Урале» станет уже четвёртым подряд. Новое соглашение с клубом из Екатеринбурга не предусматривает опции выкупа. Желаем Илье успешного сезона!» — сказано в заявлении ЦСКА.