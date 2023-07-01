Семак оценил игру дебютантов «Зенита» в матче с «Нефтчи»

«У Никиты Гойло было не так много работы. Пенальти и несколько фланговых передач. Поэтому сложно оценить его игру. Пока недостаточно информации, чтобы оценить полную картину. Будем смотреть за его состоянием.



Ду Кейрос мне понравился, учитывая, что последнюю полноценную игру он провел в апреле. Неплохо смотрелся. Посмотрим, как он будет дальше играть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.