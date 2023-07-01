Мостовой: скандальный ролик — не повод для расторжения контракта с Дзюбой

«Я видел немного этот скандальный ролик. Конечно, это не повод для расторжения договора. Вряд ли кто-то вообще думает на эту тему. Просто так поговорить лишний раз. Тем более Дзюба был в связке со Слуцким, который уже пустил себя во все тяжкие. Он уже не знает, как о себе напомнить», — сказал Мостовой.