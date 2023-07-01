Клаудиньо подвел итоги матча с «Нефтчи»

«Я думаю, что мы провели очень хорошую игру. Нам потребовалось некоторое время на то, чтобы втянуться, но нам это удалось. К сожалению, пропустили первыми, нам забили с пенальти, но затем, в том числе с помощью болельщиков, мы смогли перевернуть игру и победили. Я считаю, что вполне заслуженно.



На самом деле каждый игрок отдал свой максимум — мне кажется, что с первых минут все играли на пределе своих сил. Просто во втором тайме нам удалось реализовать моменты — Мантуан первым или вторым касанием после выхода на поле смог сравнять, а затем удалось забить мне. Все выложились на полную, теперь с каждой новой игрой мы будем только прибавлять.



По поводу болельщиков хочу сказать огромное спасибо, всегда приятно возвращаться в родные стены и играть на «Газпром Арене» — нас здесь всегда очень сильно поддерживают, и сегодняшний матч не был исключением, было очень приятно видеть столько людей на трибунах. По поводу соперника: хорошая команда. Очень важно, что в этом турнире принимают участие международные соперники, это поможет нам лучше набрать форму к началу нового сезона», — приводит слова Клаудиньо официальный сайт клуба.