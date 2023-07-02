«Ливерпуль» объявил о подписании Собослаи

Полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи перешёл в «Ливерпуль» из «Лейпцига». Об этом сообщает пресс-служба мерсисайдского клуба.

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«Мы завершили подписание контракта с Собослаи из «Лейпцига». Игрок также получил разрешение на работу в Великобритании», — говорится в сообщении английского клуба.

По информации источника, сумма трансфера составит € 70 млн. Контракт футболиста с «Ливерпулем» будет рассчитан до конца июня 2028 года. Хавбек будет выступать под восьмым номером.

В сезоне-2022/2023 на счету Собослаи 46 матчей за «Лейпциг» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.