Кухарчук перешёл из «Торпедо» в «Пари Нижний Новогород»

Полузащитник Илья Кухарчук заключил контракт с «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба нижегородцев.

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Хавбек будет выступать за «Пари НН» под 13-м номером. Его предыдущим клубом было московское «Торпедо». За весь сезон-2022/2923 он провёл 20 матчей, забил три мяча и стал автором двух результативных передач.

Илья Кухарчук с 2019 по декабрь 2022 года выступал за «Химки». Его контракт с подмосковным клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года, однако во время зимней паузы в РПЛ стороны приняли решение прекратить сотрудничество. Портал Transfermarkt оценивает 32-летнего полузащитника в € 450 тыс.