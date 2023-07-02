Сборная Турции не сможет сыграть с Россией в сентябре

«Для сборной Турции невозможно будет сыграть товарищеский матч с командой России в сентябре. У нас уже есть запланированные даты матчей ФИФА: 8 сентября — игра отбора Евро-2024 против Армении, а 12 сентября — товарищеская встреча с Японией. Возможно ли организовать матч со сборной России в будущем? Пока сложно рассуждать на эту тему и сказать, возможно это или нет», — сказал Тозар.