Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» с «Црвеной Звездой»

«Црвена Звезда» — соперник очень интересный: чемпион страны и участник Лиги чемпионов. У них новый тренер, который зарекомендовал себя. Ждём трудный матч. Мы делаем акцент на понимании требований и адаптации ребят к нагрузкам. Мы должны подойти к началу сезона в хороших кондициях», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.