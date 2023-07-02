Экс-футболист Шевченко высказался об участии россиян в международных турнирах

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о допуске российских спортсменов на международные турниры. Его слова передает Sky.

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«Моя позиция очень четкая. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в международных соревнованиях», — сказал Шевченко.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты проводят игры с соперниками из-за рубежа, но встречи носят товарищеский характер. Эти игры проводятся как на клубном, так и на уровне национальной сборной.

Последний раз сборная России проводила товарищеские встречи в марте 2023 года.