Совладелец «Интер Майами» рассказал, с кем ещё ведутся переговоры

«Для нас было важно окружить Месси игроками его уровня. Мы разговариваем с Буси (с Бускетсом. — Прим. «Чемпионата») уже около года. В раздевалке это будет очень важно. Тем более для парней из академии.



Кто ещё придёт? Ещё двое или трое. Жорди Альба? С Жорди Альбой говорили. Луис Суарес? У него контракт, и я не знаю, получится ли это. С Ди Марией мы тоже разговаривали, но, похоже, он собирается подписать контракт с другой командой. Все объявления появятся до 15 июля», — сказал Мас.