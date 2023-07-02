«Спартак» заплатит «Кадису» за Бонгонда до 10 млн евро

Полузащитник «Кадиса» Тео Бонгонда близок к переходу в «Спартак». Об этом сообщает Relevo. По информации источника, московский клуб может заплатить до 10 миллионов евро — сумма включает фиксированную выплату и бонусы. Ранее сообщалось, что испанский клуб решил принять предложение москвичей в 7 миллионов евро за полузащитника. 27-летний конголезец перешел в «Кадис» из «Генка» в августе 2022 года за 3 миллиона евро. В завершившемся сезоне Бонгонда сыграл за клуб 32 матча, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года.