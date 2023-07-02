Футболист «Динамо» перешел в итальянский клуб

«Клубы достигли договоренности о том, что итальянская команда приобретает 50% прав на Моро. 25-летний хорват, который минувший сезон провел в «Болонье» на правах аренды, продолжит выступать за клуб на постоянной основе. Удачи, Нико!» – говорится в сообщении.

Футболист выступал за команду в сезоне-2022/23 на правах аренды. При этом он не воспользовался разрешением Международной федерации футбола (ФИФА) на то, чтобы расторгнуть контракт с российским футбольным клубом.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Моро принял участие в шести матчах команды и записал на свой счет две голевые передачи. В поединке с московским «Спартаком», состоявшемся в августе 2022 года, 25-летний игрок за две минуты сумел получить две желтые карточки и был удален с поля. Эта игра стала для него последней за «Динамо» перед переходом в «Болонью».