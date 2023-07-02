Англия одолела Португалию и вышла в полуфинал молодёжного Евро

Завершился четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата Европы, в котором встречались сборные Англии и Португалии. Игра проходила на стадионе имени Рамаза Шенгелия в Кутаиси (Грузия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи . Матч завершился минимальной победой «трёх львов» — 1:0.

В полуфинале англичане сыграют с Израилем, который в субботу, 1 июля был сильнее Грузии в серии пенальти. Напомним, три лучшие команды молодёжного Евро получат путёвки на Олимпийские игры 2024 года. Решающая игра турнира пройдёт 8 июля в Батуми (Грузия). Действующий чемпион континента — Германия, выигравшая турнир в 2021 году.