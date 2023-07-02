Адвокаты Левандовски выступили против создателей мемов о футболисте

Адвокаты футболиста каталонской «Барселоны» Роберта Левандовски выступили против создателей мемов об игроке, так как они вредят репутации спортсмена. Об этом сообщает Sport.fakt.pl.

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Отмечается, что речь идет о мемах, появившихся в сети после того, как Левандовски прекратил рекламное сотрудничество с компанией по производству напитков и батончиков Oshee. После футболиста представлять бренд стала первая ракетка мира Ига Швентек.

Создатели мемов шутили, что компания отказалась от сотрудничества с Левандовски, сделав выбор в пользу теннисистки. Именно на это отреагировали адвокаты игрока. В итоге опубликовавший мемы сайт выступил с заявлением, в котором признал недостоверность размещенной информации.

24 июня появилась информация, что жена Левандовски Анна намерена выступить в смешанных единоборствах. Супруга футболиста отметила, что перед принятием окончательного решения посоветуется с мужем.