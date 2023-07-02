Стало известно, за сколько «Зенит» готов продать Клаудиньо
«Зенит» может продать своего футболиста Клаудиньо, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, руководство петербургского клуба может рассмотреть продажу бразильца за €30 млн. Отмечается, что российский клуб не собирается продавать игрока по своей инициативе. Сообщалось, что претендентом на Клаудиньо является «Фламенго».
Клаудиньо стал игроком петербургской команды летом 2021 года. В текущем сезона он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых ему удалось забить пять мячей и сделать 12 голевых передач. Вместе с клубом он стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).
Стоит отметить, что Клаудиньо вместе со своим бразильским партнером по команде Малкомом получил паспорт гражданина России.
В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» завоевал золотые медали.