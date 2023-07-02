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Стало известно, за сколько «Зенит» готов продать Клаудиньо

«Зенит» может продать своего футболиста Клаудиньо, сообщает «Спорт-Экспресс».

Стало известно, за сколько «Зенит» готов продать Клаудиньо
© Анна Мейер / ФК "Зенит"

По информации источника, руководство петербургского клуба может рассмотреть продажу бразильца за €30 млн. Отмечается, что российский клуб не собирается продавать игрока по своей инициативе. Сообщалось, что претендентом на Клаудиньо является «Фламенго».

Клаудиньо стал игроком петербургской команды летом 2021 года. В текущем сезона он принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых ему удалось забить пять мячей и сделать 12 голевых передач. Вместе с клубом он стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ).

Стоит отметить, что Клаудиньо вместе со своим бразильским партнером по команде Малкомом получил паспорт гражданина России.

Малком объяснил, почему остался в России

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» завоевал золотые медали.

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