Саудовцы предложили Икарди 25 млн евро в год. Мауро предпочитает остаться в Европе – он интересен «Милану» и «Галатасараю»
Клуб из Саудовской Аравии хочет заключить договор с Мауро Икарди.
Как утверждает инсайдер Николо Скира, форварду «ПСЖ» предложен трехлетний контракт, зарплата – 25 млн евро в год.
Сам футболист предпочел бы остаться в Европе. Выкупить его хочет «Галатасарай», также аргентинцем интересовался один итальянский клуб. Вероятно, речь о «Милане» – об этом сообщалось ранее.
За 24 игры в чемпионате Турции в прошлом сезоне Икарди забил 22 гола.
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