Саудовцы предложили Икарди 25 млн евро в год

Как утверждает инсайдер Николо Скира, форварду «ПСЖ» предложен трехлетний контракт, зарплата – 25 млн евро в год.

Сам футболист предпочел бы остаться в Европе. Выкупить его хочет «Галатасарай», также аргентинцем интересовался один итальянский клуб. Вероятно, речь о «Милане» – об этом сообщалось ранее.