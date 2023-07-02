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Саудовцы предложили Икарди 25 млн евро в год. Мауро предпочитает остаться в Европе – он интересен «Милану» и «Галатасараю»

Клуб из Саудовской Аравии хочет заключить договор с Мауро Икарди.

Саудовцы предложили Икарди 25 млн евро в год
© globallookpress.com

Как утверждает инсайдер Николо Скира, форварду «ПСЖ» предложен трехлетний контракт, зарплата – 25 млн евро в год.

Сам футболист предпочел бы остаться в Европе. Выкупить его хочет «Галатасарай», также аргентинцем интересовался один итальянский клуб. Вероятно, речь о «Милане» – об этом сообщалось ранее.

За 24 игры в чемпионате Турции в прошлом сезоне Икарди забил 22 гола.