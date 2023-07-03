Адвокаты Левандовски намерены добиться извинений от польского сайта за мемы об игроке
Юристы нападающего "Барселоны" Роберта Левандовски потребовали польский сайт извиниться за мемы. Об этом сообщает Sport.fakt.pl. В начале года первая ракетка мира Ига Свентек заключила контракт с брендом Oshee, который раньше рекламировал Левандовски.
Как утверждает источник, это спровоцировало появление в сети огромного количества мемов о том, что теннисистка отобрала контракт у футболиста. Однако картинки, которые должны были быть забавными, содержали ложную информацию, ударившую по имиджу Роберта Левандовски. Как сообщается, сам капитан сборной Польши решил не продлевать сотрудничество с брендом.
Адвокаты футболиста написали владельцам сайта Kwejk письмо с требованием исправить содержащуюся в мемах "недостоверную информацию" в связи с тем, что "сотрудничество не было продлено в результате единоличного решения" игрока. Это не первый подобный случай. Перед Робертом ранее извинился портал Wirtualne Media. Левандовски в 2022 году стал игроком "Барселоны", перейдя в испанский клуб после восьми лет в мюнхенской "Баварии".