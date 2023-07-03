Колосков заявил, что нет российских футболистов, которые готовы покорить Европу
Почетный президент Российского Футбольного Союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о зарубежной карьере российских футболистов и тренеров. Его слова передает Sport24.
"Есть ли российский футболист, который готов покорить Европу? Нет, конечно! Пример Головина? Он покорил Европу, что ли… То играет во Франции, то о нем не слышно. В последнее время нет таких футболистов, к которым можно было применить эпитет "покорить Европу", да и не было. Есть тренер, который покоряет Европу, и это Черчесов. А футболистов нет, к сожалению", - сказал Колосков.
Сейчас в топ-5 европейских лиг играет всего два российских футболиста: Александр Головин в "Монако" и Алексей Миранчук в "Аталанте". Станислав Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский "Ференцварош". В Лиге Европы его команда по сумме двух матчей уступила немецкому "Байеру" в 1/8 Лиги Европы (0:2 и 0:2) и закончила выступление на турнире. 5 мая "Ференцварош" под руководством Станислава Черчесова досрочно стал чемпионом Венгрии.