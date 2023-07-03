Колосков заявил, что нет российских футболистов, которые готовы покорить Европу

"Есть ли российский футболист, который готов покорить Европу? Нет, конечно! Пример Головина? Он покорил Европу, что ли… То играет во Франции, то о нем не слышно. В последнее время нет таких футболистов, к которым можно было применить эпитет "покорить Европу", да и не было. Есть тренер, который покоряет Европу, и это Черчесов. А футболистов нет, к сожалению", - сказал Колосков.