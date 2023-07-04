Иньеста высказался об игре Педри в «Барселоне»

«Педри ещё очень молод, но уже является ключевой фигурой в команде, эталоном. Его вклад на поле очень важен, и его развитие, несомненно, продолжится в дальнейшем. Педри выступает в прекрасной команде, которая всё ещё не достигла своего потолка. Уверен, в следующем сезоне он снова продемонстрирует высочайший уровень», – приводит слова Иньесты DAZN.